Milošević novi trener Podgorice

Podgorica, (MINA) – Marko Milošević novi je trener košarkašica Podgorice, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da će kormilu tima naslijediti Petra Stojanovića, koji je imenovan za trenera Budućnost Bemaksa.

Milošević je minule sezone vodio tri selekcije Budućnosti.

Prvi put u istoriji kluba ekipu do 15 godina doveo je do finalnog turnira WABA lige, vodio je mlađe pionirke i pionirke, sa kojima je osvojio titulu prvaka Crne Gore.

“Tokom prošle sezone uspio je da unaprijedi rad u mlađim selekcijama, zbog čega je dobio povjerenje da bude trener seniorskog tima filijale crnogorskog šampiona. Prethodno, Milošević je radio u ŽKK Lovćen, gdje je bio u stručnom štabu Petra Stojanovića”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

Milošević je, osim ženske košarke, radio i sa košarkašima Lovćena i Budve.

“Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju, svakako da mi je čast da sam nakon sezone u mlađim selekcijama dobio šansu da budem dio seniorske priče. Sigurno da je Podgorica od osnivanja imala izuzetno lijepu priču, da je tokom četiri godine uspjela da promoviše dosta igračica, koje su sada okosnica prvog tima Budućnosti, čime je ovaj klub za kratko vrijeme skrenuo pažnju”, kazao je Milošević.

Podgorica će naredne sezone osim u konkurenciji juniorki i seniorki na državnom nivou, nastupiti i u WABA 2 ligi.

Milošević će takođe biti i na klupi Budućnost Bemaksa do 17 godina, koja će takođe igrati regionalno takmičenje.

