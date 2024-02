Podgorica, (MINA) – Pero Milošević nije više trener rukometaša Lovćena, saopšteno je iz cetinjskog .

Navodi se da su trofejni stručnjak i zvanični šampion sporazumno prekinuli saradnju.

Milošević je kormilo cetinjskog kluba preuzeo 15. juna i potpisao jednogodišnji ugovor.

