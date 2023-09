Milošević: Čast predvoditi Lovćen u EHF Evropskoj ligi

Podgorica, (MINA) – Trofejni stručnjak, Pero Milošević, kazao je da mu je drago što se vratio u Lovćen i što će imati čast da cetinjski tim predvodi protiv velikih klubova u EHF Evropskoj ligi.

On je podsjetio da se treći put vraća kao trener u klub, u kojem je počeo igračku karijeru.

“Ovog puta su me privukli ljudi koji su uradili da klub posljednjih godina, malo po malo i uz težak rad, sada može još bolje da radi. Privukla me je ideja stvaranja novih igrača, rada, da ponovo igramo SEHA ligu, EHF Evropsku ligu, da se napravi dvorana za dvije do tri godine”, rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

On je kazao da ima dobar ambijent i radnu atmosferu.

“Kao i uvijek, obećavam samo rad i idemo korak po korak. Prioritet nam je dupla kruna, uz veliki respekt klubovima u Crnoj Gori, posebno Budvanskoj rivijeri, Partizanu iz Tivta, Rudaru, Beranama. Učiniću sve da ih najozbiljnije shvatimo i da igramo kvalitetno, jako i da im na terenu pokažemo da smo najjači, najbolji i da najbolje radimo”, rekao je Milošević.

On je naglasio da je siguran da će Lovćen i u EHF Evropskoj ligi pružiti sve od sebe da na tim utakmicama ostavi što bolji utisak.

Kapiten Mirko Radović ponovio je da mu je čast što se vratio u svoj matični klub, gdje je napravio svoje prve rukometne korake.

“Ponosan sam što ću ponovo nositi dres Lovćena i igrati u svom rodnom gradu. Ponosan sam što sam kapiten jedne ovakve grupe momaka. Pred nama je veliki zadatak da Lovćen predstavimo u najboljem mogućem svijetlu u Evropi, a da u domaćem prvenstvo osvojimo duplu krunu”, rekao je Radović.

On je naglasio da je atmosfera u ekipi fenomenalna.

“Osim što radimo kvalitetno, družimo se i van terena. Ljepota je vrijeme provoditi s njima. Naše je da radimo, kako na treninzima, tako i na utakmicama. Mi ćemo svojim radom pokazati sve ono što je do nas”, rekao je Radović.

Predsjednik Vido Đakonović kazao je da se nada da će se konačno stvoriti uslovi da Lovćen bude učesnik evropskih takmičenja ne samo jednu sezonu, već i puno duže.

“Bez ikakvog pretjerivanja, slobodno mogu reći da je naše učešće u EHF Evropskoj ligi najveći uspjeh muškog klupskog rukometa u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina. Znate i sami da smo u jednom trenutku, 2000/01 godine bili i peti klub u Evropi, a nakon toga se dogodili turbulentni periodi, uspješni i neuspješni. Ono što smo radili posljednjih šest godina nije bilo nimalo lako”, rekao je Đakonović.

On je naglasio da je klub prošao ozbiljne faze restruktuiranja.

“Imali smo taj cilj da Lovćen ponovo vratimo na mapu Evrope. Znali smo da nećemo lako doći do toga i nismo lako ostvarili zacrtano, ali smo uspjeli.

Još prošle godine učestvovali smo u EHF Kupu, trećem po rangu evropskom takmičenju. Za tu ekipu i taj sastav ostvaren je dobar rezultat protiv evropskog velikana kakav je Runar. Imali smo aktivan rezultat u revanšu. To nam je bila ozbiljna škola, nadam se, i za ovu sezonu”, rekao je Đakonović.

Govoreći o učešću u Evropskoj ligi, on je kazao da su ekipe koje pripadaju samom kremu evropskog rukometa.

“Flenzburg, koji nam je prvi protivnik kod kuće, u ovom trenutku je možda jedna od najboljih svjetskih ekipa. Preostale dvije ekipe, Kadeten Šafhauzen i Elverum su prethodne sezone bili učesnici Lige šampiona. Nismo u situaciji da prijetimo, ali možemo reći da će ekipa pružiti posljednji atom snage da klub, grad, državu i crnogorski rukomet prezentuje na najbolji mogući način”, rekao je Đakonović.

On je naglasio da je osnivač i vlasnik RK Lovćen Prijestonica Cetinje.

“Mi smo gradski klub i imali smo u proteklih godinu i po dana ne dobru, nego sjajnu saradnju. I ranije je ona bila dobra, ali ne na ovako očekivanom nivou. Sada to više nego sjajna saradnja i zato posebna zahvalnost gradonačelniku Prijestonice Nikoli Đuraškoviću. Tu je i država, koja je nakon dugo vremena, možda i prvi put, značajnim iznosom stala iza našeg projekta”, rekao je Đakonović

On se zahvalio i Ministarstvu sporta i Vladi Crne Gore, koja je nakon dogovora na sastanku deset dana kasnije ispunila obećano i pomogla Lovćenu sa 100.000 EUR.

On je saopštio da Lovćen neće moći utakmice da igra na Cetinju zbog strogih kriterijuma EHF-a.

“Napravili smo dogovor sa Bemax arenom u Podgorici, gdje ćemo igrati sve tri utakmice EHF Evropske lige. Naravno, nadamo se da je to prelazni period, jer je prva inicijativa u skupštini Prijestonice bila izgradnja nove dvorane, koja se na Cetinju pominje posljednje tri decenije”, rerkao je Đakonović.

Prema njegovim riječima, osnovni interes Lovćena je i da igra SEHA ligu, regionalno takmičenje izuzetno jakog formata.

“Mladi igrači mogu da napreduju upravo igrajući SEHA ligu. Međutim, u ovom trenutku nemamo jasan stav rukovodstva SEHA lige hoće li se ona uopšte igrati ove godine taj drugi dio lige”, rekao je Đakonović

Sportski direktor Vuk Latković kazao je da je rukovodstvo kluba marljivo radila od kraja prošle sezone.

“Rezultat toga je dovođenje 11 novih igrača. Većina njih je sa Cetinja, a tu su i igrači iz Crne Gore, što će nam i budućnosti biti cilj da pravimo polako bazu crnogorske reprezentacije. Ne bježimo ni od toga da to bude baza za perspektivne i mlade rukometaše iz regiona”, rekao je Latković.

On je podsjetio da je ekipa počela sa preipremama 3. avgusta i odradila deset prijateljskih i kvalitetnih utakmica.

“U domaćem prvenstvu je dupla kruna prioritet. Kao što ćemo mi, nadam se, biti dominantni ove sezone u crnogorskom prvenstvu, tako ćemo se u Evropi sresti sa ekipama koje su na puno većem nivou u svakom smislu, posebno na finansijskom planu”, rekao je Latković.

On je naglasio da će cetinjski tim pokušati da se prikaže u što boljem svijetlu, iznenadi i ostvari neku pobjedu u tom takmičenju.

“Na Cetinju je najbolja atmosfera, ali igraćemo u Bemax areni, gdje su uslovi zaista sjajni. Iskreno se nadamo da će kapacitet od 2.500 gledalaca biti pun. Uradićemo sve da omogućimo ljudima sa Cetinja da sa tribina prate sve tri utakmice. Vjerujem da će se odazvati i ostatak rukometne Crne Gore”, rekao je Latković.

