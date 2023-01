Milorad Vuletić novi predsjednik Atletskog saveza

Podgorica, (MINA) – Milorad Vuletić novi je predsjednik Atletskog saveza, odlučeno je na izbornoj Skupštini te asocijacije.

Vuletić je dobio podršku 14 delegata, dok je jedan bio uzdržan.

Na toj funkciji zamijenio je Gojka Banjevića.

“Delegati Skupštine za predsjednika izabrali su Vuletića, istaknutog atletskog i zaslužnog sportskog radnika Crne Gore, dobitnika najvećeg priznanja Evropske atletske federacije, kao i priznanja Svjetske federacije”, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Biće to njegov povratak na čelo Atletskog saveza, na kojem je bio od 23. decembra 2006. do 22. decembra 2018. godine.

Od tada do danas obavljao je funkciju direktora Atletskog saveza.

Skupština je izabrala i Upravni odbor, u kojem su, osim Vuletića, bili još Igor Pešić, Dijana Mirković, Tomaš Đurović (predstavnik sportista), Osman Erović (selektor) i Jovića Đuranić, predsjednik Atletskog kluba Sanja iz Bara.

Izabran je i Nadzorni odbor u sastavu Milorad Joković (predsjednik), zamjenik Dario Đuričković i član Mladen Vujačić.

Delegati Skupštine usvojili su Izvještaj o radu Atletskog saveza sa finansijskim pokazateljima za prošlu, plan i program za 2023. godinu sa finansijskim planom.

Konstatovano je da se očekuje još veća finansijska podrška države, odnosno nadležnog resornog Ministartva, imajući u vidu izuzetne ostvarene rezultate koje je crnogorska atletika postigla u prethodnoj i takmičenja koje crnogorske atletičare očekuje u 2023. godini.

Usvojena su pravila i propozicije za organizovanje i spovodjenje takmičenja u ASCG za 2023. godinu.

Delegati Skupštine konstatovali su da je crnogorska atletika u 2022. godini ostvarila najveći uspjeh u istoriji.

