Milić na Balkanskom prvenstvu u Albeni

Podgorica, (MINA) – Bugarska Albena domaćin je Balkanskog prvenstva u boksu, koje je okupilo 11 reprezentacija sa 80 boksera, saopštili su organizatori.

Crnogorski boks predstavljaće Dimitrije Milić, u kategoriji preko 92 kilograma.

Prvi njegov rival, sjutra u poslijepodnevnom programu, biće Ukrajinac Andri Kaleski.

Za medalje boriće 52 boksera i 28 bokserki iz Bugarske, Hrvatske, Grčke, Kosova, Moldavije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Ukrajina.

