Milenković bez finala SP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivač Miloš Milenković nije uspio da se plasira u finale Svjetskog juniorskog prvenstva, u disciplini 50 metara leptir.

Polufinalnu trku završio je u vremenu 24,60 sekundi.

On je ranije danas postao prvi crnogorski plivač koji je izborio plasman među 16 najboljih na svijetu.

U kvalifikacijama je plivao brže i rezultatom 24.28 oborio nacionalne rekorde u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji.

Selektorka Danijela Franeta kazala je da ponosni završavaju šampionat svijeta.

“Ovaj put je finale ipak bilo san za nas, ali srećni i ponosni završavamo ovo Svjetsko prvenstvo. Ovo je dokaz da plivanje može i mora da ide naprijed, a Miloš je svakako predvodnik jedne dobre generacije plivača koja tek dolazi”, kazala je Franeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS