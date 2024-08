Milatović uručio zastave Luki Bakiću i Maji Rajković

Podgorica, (MINA) – Hrabrošću, nepokolebljivošću i svojim primjerom svjedočite da ne postoje prepreke i da je moguće bez obzira na okolnosti, zalaganjem i upornošću, prevazići svako iskušenje i ostvariti snove, kazao je predsjednik Jakov Milatović na ispraćaju crnogorskog paraolimpijskog tima na Igre u Parizu.

On je naglasio da je mogućnost da se predstavlja svoja država na Paraolimpijskim igrama trenutak koji će ostati upisan ne samo u istoriji crnogorskog paraolimpizma, već i kao jedan od najponosnijih trenutaka u karijeri i životu.

“Svjesni smo da uloženi trud i postignuti rezultati, zahtijevaju izuzetnu posvećenost iza

koje stoje godine mukotrpnog rada i odricanja, ali i trenuci sumnje. Međutim, vaša odlučnost, podrška tima, porodice, vjera u sebe i prevazišli su sve te izazove. Zbog toga je i obaveza države da prepozna probleme sa kojima se suočavate, da vas

podrži i unaprijedi sportsku infrastrukturu, kako bi mogli da razvijate svoje vještine i

postižete vrhunske rezultate”, rekao je Milatović.

On je uručio crnogorsku zastavu stonoteniseru Luki Bakiću i atletičarki Maji Rajković, koju će nositi na ceremoniji svečanog otvaranja Igara u Parizu.

Crnogorski sport osoba sa invaliditetom, osim Bakića i Rajković, predstavljaće i stonoteniser Filip Radović i strijelac Milan Đinović.

“Draga Мајо, dragi Luka, zastava koju vam uručujem u ime Crne Gore, neka vam bude na ponos i inspiraciju, da vas podstakne da date sve od sebe, ostvarite svoj cilj i sve nas obradujete. Dragi naši paraolimpijci, Majo, Luka, Filipe i Milane,

samo učešće na Paraolimpijskim igrama je već veliko ostvarenje i satisfakcija i kada izađete na borilišta, nastupajte hrabro i odvažno, braneći boje naše Crne Gore, a mi ćemo vas svim srcem pratiti i podržavati”, rekao je Milatović.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta, Igor Tomić, zahvalio se svima koji su doprinijeli da paraolimpijski tim spremno, možda nikada spremije, otputuje na Igre u Parizu.

“Sa ovog mjesta želim, ne zbog društvene odgovornosti, kurtoazije i zahvalnosti, da vam odam posebno priznanje. Vi ste dokazali ne kao rukovodioci i kompanije, već kao ljudi kako se borite za ovaj pokret i naše prijateljstvo, kako kao društveno odgovorna porodica mislite o ovim stvarila i kako nam olakšavate put ka zvijezdama kakve su Igre u Parizu”, kazao je Tomić.

On se obratio i sportistima i poželio im da u Parizu ostvare svoje najbolje rezultate i na dostojan način, kao i uvijek do sada, reprezentuju svoju državu.

Tomić je, obraćajući se Filipu Radoviću, rekao da u Parizu bude motiv sebi, ali i ostalim članovima paraolimpijskog tima.

“Sve ovo što smo decenijama stvarali u POK-u stvorili smo zajedno, zato što smo poriodica i tim. Iz tog razloga, zbog onih koji su tabali trnovite staze od Sava Blagojevića, Draga Tomovića, legendarnog Čarlija Nikolića, Veselina Vukovića, Marijane Goranović, Radmila Baranina i svih vas, ali i zbog Iskre, Igora i Nikole i budućih generacija moramo dalje zajedno. Zato i u Parizu, Los Anđelesu i Brizbejnu, sa nama i poslije nas, idemo dalje zajedno”, rekao je Tomić.

Debitantkinja na Igrama u Parizu, Maja Rajković, kazala je da je za nju velika čast što će sa Bakićem nositi zastavu na svečanom defileu.

“To je velika čast za mene i moju porodicu, presrećna sam. Radili smo naporno i zadovoljna sam formom. Ima još par stavri koje treba da se poslože da sve bude u redu. U mojoj kategoriji sve zavisi od stanja tijela na dan takmičenja”, rekla je Rajković.

Govoreći o očekivanjima od Igara u Parizu, ona je kazala da vjeruje u sebe i svoj najbolji rezultat.

“Gdje će to da me dovede, odnosno za koji plasman će to da bude dovoljno, videćemo u Parizu”, kazala je Rajković.

Bakić, koji drugi put nastupa na Paraolimpijskim igrama, zahvalio se svima koji su na došli na svečanost da im požele sreću u Parizu.

“Da mi je neko rekao prije deset godina da ću nositi zastavu na otvaranju igara rekao bih mu da je lud. Konkurencija je izuzetno jaka, očekuje me kvalitetan turnir. Što se tiče očekivanja, želim da odigram dobar turnir i svoj najbolji stoni tenis”, rekao je Bakić.

Crnogorska delegacija u ponedjeljak iz Tivta, preko Beča, putuje za Pariz, gdje će 28. avgusta svečano biti otvorene Paraolimpijske igre.

