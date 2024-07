Milatović na Olimpijskim igrama u Parizu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Jakov Milatović prisustvovaće svečanom otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Milatović će u Parizu boraviti na poziv predsjednika Francuske Emanuela Makrona i prvog čovjeka Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasa Baha.

“Predsjednik Milatović danas prisustvuje samitu Sport za održivi razvoj, a večeras će sa suprugom biti gost na svečanoj večeri u muzeju Luvr, čiji su domaćini predsjednik Francuske Makron i predsjednik MOK-a Bah”, stoji u saopštenju.

Ceremonija otvaranja Olimpijskih igara biće održana sjutra veče na trgu Trokadero.

Predsjednik Milatović će u subotu posjetiti Olimpijsko selo i razgovarati sa crnogorskim sportistima, a u nedjelju prisustvovaće vaterpolo utakmici između Crne Gore i Hrvatske.

