Miladinović objavio spisak kadetkinja za start kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske kadetske odbojkaške reprezentacije Mladen Miladinović objavio je širi spisak odbojkašica za prvu rundu Zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Kvalifikacije će biti odigrane od 18. do 22. januara u Ankari (Turska).

Na turniru će, pored reprezentacija Crne Gore i domaćina Turske, učestvovati i odbojkašice Rumunije, Bugarske, Grčke, Kosova i Moldavije.

Direktan plasman izboriće samo prvoplasirana ekipa, dok će naredne 4 selekcije po plasmanu izboriti drugu rundu kvalifikacija, koje će biti odigrana u aprilu 2023.godine.

Na širem spisku selektora Miladinovića su:

Tehničari – Kristina Vukčević (Budućnost volley),

Staša Knežević (Luka Bar), Milena Smolović (Rudar), Aleksandra Rajović (Mediteran) i Jelena Kosović (Galeb Liko Soho Group);

Primači servisa – Darja Popović (Budućnost volley), Marija Popović (Morača), Sara Belojević (Budućnost volley), Marija Nikezić (Luka Bar),

Lina Milivojević (Akademija), Sofija Labović (Luka Bar), Ivana Šebek (Jedinstvo) i Anđela Stojanović (Galeb Liko Soho Group);

Srednji blokeri – Lana Maković (Luka Bar), Sara Lopičić (Akademija), Lana Rakočević (Budućnost volley), Anđela Ćinćur (Jedinstvo), Anastasija Bogojević (Morača), Andrijana Radulović (Mediteran) i Jelena Damjanović (Morača);

Korektori – Andrijana Merdović (Jedinstvo), Matea Kovačec (Gimnazijalac), Aleksandra Vučković (Albatros), Zana Čakar (Rudar) i Magdalena Kuburović (Luka Bar) i

Libera – Iva Radonjić (Morača), Dina Čičić (Budućnost volley), Nikolina Raonić (Jedinstvo),

Jovana Raketić (Galeb Liko Soho Group) i Nađa Šćekić (Mediteran).

Evropsko prvenstvo za odbojkašice rođene 2007. i mlađe biće odigrano od 11. do 22. jula 2023. u Vrnjačkoj Banji (Srbija) i Bekeščabi (Mađarska), a učestvovaće 16 reprezentacija.

