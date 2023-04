Mijović: Partizan ogroman motiv za Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Partizan je ogroman izazov za košarkaše Budućnost Volija, bez obzira što utakmica za podgoričke košarkaše nema takmičarski značaj, kazao je trener Petar Mijović.

Budućnost Voli i Partizan odigraće u petak odgođeni meč 22. kola ABA lige.

Mijović je, u prvom obraćanju medijima nakon povratka u klub, naglasio da Budućnost čeka izuzetno zahtjevan protivnik, kojeg su i evroligaši željeli da izbjegnu u četvrtfinalu plej-ofa Evrolige.

“Motiva nam neće faliti, da se prikažemo u što boljem svjetlu”, rekao je Mijović.

Govoreći o ciljevima do kraja sezone, on je kazao da su domaći trofeji i plasman u polufinale ABA lige obaveza podgoričkog kluba.

“Cilj do kraja sezone je da se prođe Mega u četvrtfinalu, a u polufinalu, kao i u duelu u petak, da što skuplje prodamo svoju kožu, posebno pred našom publikom. I da osvojimo domaće prvenstvo. To sam postavio ispred sebe kao ciljeve kada sam preuzeo tim i to je ostvarljivo”, rekao je Mijović.

On je naglasio da je njegova želja da se publika vrati u dvoranu Morača.

“Da protiv Partizana zaslužimo da se ljudi koji vole Budućnost vrate u dvoranu. Da u petak vidimo punu Moraču i da bez obzira na ishod tog meča navijači ponovo dođu i protiv Mege. Da publika ne dolazi zbog imena protivnika, već zbog načina na kojim smo mi predstavili i odigrali”, rekao je Mijović.

On je naglasio da je to njegova velika želja i da je u rangu sa osvajanjem domaće titule i plasmanom u plej-of ABA lige.

