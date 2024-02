Mijač osvojio zlatnu medalju, Jovanović bronzana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za seniore u Podgorici završili su sa dvije medalje – po jednom zlatnom i bronzanom.

Zlatnu medalju osvojio je Vladimir Mijač u katama, dok je bronzana bila Milena Jovanović u borbama, u kategoriji preko 68 kilograma.

Mijaču je to treća uzastopna, ukupno četvrta, titula prvaka Balkana u konkurenciji seniora.

On je, osim na posljednja tri seniorska šampionata Balkana u Beogradu (2022), Tirani (2023) i Podgorici (2024), najbolji bio i 2018. godine u Istanbulu.

Karatista Bara u finalnom meču pobijedio je Ejmena Jusufa Jagcioglua iz Turske 24,60 – 23,40.

Na putu do finala eliminisao je Enesa Besbadema iz Turske, Aleksandra Boškova iz Srbije, Miralema Jašarspahića iz Bosne i Hercegovine (BIH) i polufinalu reprezentativnog druga Lazara Sekulića.

Član Budve u nastavku takmičenja izgubio je meč za medalju i završio kao petoplasirani.

Jovanović je u meču za bronzanu medalju savladala Fortesu Oranu sa Kosova 6:1.

Prethodno je članica Omladinca eliminisala na startu Hajrunisu Genć iz Turske 3:0, dok je u drugom kolu poražena od Meline Ibrahimović iz Bosne i Hercegovine 2:0, koja je plasmanom u finale povukla u repesaž.

Uspješan nastup imao je i Igor Đajić, koji je u konkurenciji veterana preko 45 godina (kategorija preko 85 kilograma) osvojio bronzanu medalju.

Za sjutra predviđene su kate pojedinačno u ženskoj konkurenciji i borbe pojedinačno kod muškaraca.

Šampionat u dvorani Verde okupio je 298 takmičara iz 13 država, članica Balkanske karate federacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS