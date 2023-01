Mihailović pobijedio Kesića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski profesionalni bokser Viktor Mihailović pobijedio je večeras u Skadru, u meču za rejting, Aleksu Kesića iz Prijedora.

Do pobjede došao je, nakon četiri runde, jednoglasnom odlukom sudija.

Mihailović je upisao četvrti trijumf i zadržao maksimalan na profesionalnom ringu.

Prethodna tri meča, protiv Gorana Panića, Marka Mijatovića i Rolanda Orošlana iz Mađarske, dobio je prekidom.

“Kesić se pokazao mnogo čvršćim borcem od očekivanog. Sve četiri diktirao sam tempo i na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudija. U par navrata bio sam blizu prekida, ali je Kesić istrpio sve moje udarce”, kazao je Mihailović agenciji MINA.

On očekuje da će naredni meč biti brzo organizovan i da će biti u šest rundi.

“To iziskuje mnogo bolju pripremu. Hvala mojim prijateljuma koji su doputovali u Skadar da mi pruže podršku”, rekao je Mihailović.

Borba je održana u kruzer kategoriji, u okviru bokserske revije Noć šampiona.

