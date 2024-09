Memorijalni turnir u znak sjećanja na Dušana Đuretića

Podgorica, (MINA) – Memorijalni košarkaški turnir Dušan Đuretić, u znak sjećanja na tragično preminulog košarkaša, biće odigran 28. i 29. septembra u Golubovcima, saopšteno je iz Košarkaškog kluba Vukovi Zeta.

Turnir će biti odigran u konkurenciji juniora, a najavljeno je učešće timova u kojima je Đuretić igrao u karijeri.

Nastupiće Vukovi Zeta, All Star, Budućnost i Lovćen.

Đuretić je stradao u saobraćajnoj nesreći, krajem juna 2022. godine, na magistralnom putu Budva – Cetinje.

“Njegova strast prema košarci, posvećenost timu i neizmjerna ljubav prema igri ostavili su neizbrisiv trag u srcima svih nas. Turnir je prilika da se okupimo, da se prisjetimo njegovih postignuća i da nastavimo da živimo i igramo u duhu koji nam je ostavio. Dušan je bio više od inspiracije i uzor mnogim generacijama”, piše u saopštenju organizatora turnira.

Navodi se da energija, entuzijazam i neizmjerna podrška svakom igraču čine da se njegova prisutnost i dalje osjeća na terenu i van njega.

“Dušanovo ime je sinonim za predanost, ljubav prema košarci i neizmjernu podršku našim igračima. Neka svaka utakmica turnira bude odigrana sa onom strašću i predanošću koju je Dušan uvijek pokazivao. U njegovo ime, nastavićemo da njegujemo ljubav prema košarci i duh zajedništva. Zauvjek naš”, stoji u saopštenju.

Organizator turnira pozvao je sve ljubitelje košarke i poštovaoce Dušanovog lika i djela da se pridruže i zajedno sa njima odaju počast igraču koji je ostavio neizbrisiv trag u klubu i zajednici.

