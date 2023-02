Mega ubjedljiva protiv SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Podgorici od Mege 103:83, u utakmici 19. kola Admiralbet ABA lige.

Mega, koja je bila ubjedljiva i u prvom međusobnom duelu, upisala je osmi trijumf ove sezone.

SC Derbi nakon 19. kola ima skor od devet pobjeda i deset poraza.

Pobjednik je, nakon izjednačene prve dvije četvrtine, odlučen je u trećem dijelu meča, kada su gosti serijom 13:2 stekli prednost od 13 poena uoči posljednjih deset minuta.

Razlika je u finišu meča izbosila i 21 poen.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Matej Rudan sa 24, dok su po 16 poena ubacili Danko Branković, Nikola Đurišić i Malkolm Kasalon.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Danilo Tasić sa 20, dok je Flečer Megi ubacio 16 koševa.

Budućnost Voli će u 21 sat ugostiti Igokeu.

Pobjedu su juče ostvarili košarkaši Mornar Barskog zlata u Baru protiv MZT Skoplja 93:84.

