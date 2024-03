Mega bolja od SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Beogradu od Mege 88:79, u utakmici 23. kola Admiralbet ABA lige.

To je 12. poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i 11 trijumfa.

Loša posljednja četvrtina i svega osam postignutih poena koštali su podgorički tim povoljnijeg rezultata.

SC Derbi je početkom treće četvrtine imao prednost od 14 poena (54:40), vodio je i 57:43, ali je nastavak meča odigrao znatno slabije.

Domaćin je iskoristio greške rivala, napravio preokret i došao do vođstva, koje je sačuvao do kraja.

Megu su do 13. pobjede vodili Nikola Đurišić sa 23 i Stefan Miljenović sa 22, dok je Uroš Plavšić meč završio sa 19 poena.

U podgoričkom timu najefikasniji je bio Igor Drobnjak sa 15, Mateo Drežnjak ubacio je 12, a po poen manje Emir Hadžibegović i David Mirković.

Pobjede u ovom kolu ostvarili su košarkaši Budućnost Volija i Mornar Barskog zlata.

Budućnost je u Podgorici bila ubjedljiva protiv čačanskog Borca 100:79, dok je Mornar u Baru slavio protiv Igokee 86:84.

