Međunarodni karate seminar u Baru

Podgorica, (MINA) – Bar će od 10. do 17. avgusta biti domaćin internacionalnog karate seminara Bar Bemax 2023, koji će okupiti više od 200 takmičara, saopštili su organizatori.

Jubilarno, deseto, izdanje seminara, u organizaciji karate klubova Bar i Budućnost, okupiće karatiste iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Slovačke, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država.

Treninzi na seminaru biće organizovani u više grupa, u borbama i katama.

“Na ovogodišnjem seminaru, instruktori biće poznata trenerska imena iz Crne Gore, regiona i Evrope.

Svi učesnici seminara, biće smješteni u hotelu Sidro, dok će se treninzi biće održani u dvorani Topolica”, piše u saopštenju organizatora.

Organizatori seminara uz pomoć sponzora, kompanije Bemaks, objezbedili su majice i diplome za sve učesnike seminara.

