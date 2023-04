Mediteransko prvenstvo – Pobjede protiv Saudijske Arabije i Turske

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore ostvarila je dva trijumfa drugog takmičarskog dana kadetskog Prvenstva mediterana u Tunisu.

Crnogorski rukometaši u drugom kolu savladali su Saudijsku Arabiju 24:22 (6:7, 12:7 i 6:8), dok su u trećem slavili protiv Turske 23:20 (10:8, 6:5 i 7:7).

Tim koji vode trener Marko Martinović i njegov pomoćnik Suad Skenderović za trijumf protiv Saudijske Arabije osvojio tri, a protiv Turske 4,5 od od mogućih pet bodova.

Prema prepozicijama, pobjeda donosi dva boda, a dobijena trećina jedan.

Crna Gora u prva tri kola ima maksimalan učinak, nakon što je juče bila bolja od Italije 23:21.

Protiv saudijske selekcije najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Dražen Peruničić i Dario Maslovar sa po šest golova, dok su Mojaš Nikolić, Strahinja Grujičić i Filip Božović postigli po tri.

Peruničić je bio najefikasniji i u duelu sa Turskom sa pet golova, dok su Mojaš Nikolić i Miroslav Dragović postigli po četiri.

Crnogorsku reprezentaciju i sjutra očekuju dva meča – u 12 sati i 30 minuta protivnik će biti Alžir, a u 19 selekcija Tunisa.

