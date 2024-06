Matković ponovo u Primorcu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolo reprezentativac Dušan Matković naredne sezone igraće za Primorac, saopšteno je iz tog kluba.

Biće to, nakon dvije sezone, njegov povratak u klub, sa kojim je 2021. godine osvojio Kup Crne Gore.

Matković je, nakon odlaska iz Primorca, nastupao za Barselonetu i Nois le Sek.

On je treće pojačanje novog šampiona Crne Gore u ovom prelaznom roku, nakon Luke Murišića i Sava Ćetkovića.

