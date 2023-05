Malović sjutra na Top osam u Zagrebu

Podgorica,(MINA) – Crnogorski karate reprezentativac Nikola Malović učestvovaće sjutra na prestižnom turniru Kroacija kup – Top osam u Zagrebu.

Organizator, Karate klub Kroacija, najavio je da će Zagreb biti domaćin pozivnog turnira osam vrhunskih svjetskih boraca, u apsolutnoj konkurenciji.

Učestvovaće osam takmičara, koji će biti podijeljeni u dvije grupi.

Karatista nikšićkog Onogošta je voljom žrijeba u crvenoj grupi, u kojoj su još Anđelo Kvesić iz Hrvatske, Vladimir Brežančić iz Srbije i Slovak Maroš Janovčik.

Rivali u plavoj grupi su Ivan Kvesić, Ukrajinac Rizvan Talibov, Mađar Iveš Martial Tadiši i Anes Bostandžić iz Bosne i Hercegovine.

Pobjednici grupa boriće se u finalu, dok će drugoplasirani odlučiti osvajača trećeg mjesta.

Takmičenje u Sportskoj dvorani Boško Božić Pepsi u Trnskom počeće u 19 sati.

