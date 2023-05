Malović bez medalje u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Nikola Malović ostvario je dvije pobjede, ali nije uspio da se domogne medalje na prestižnom turniru Gran pri – Top ten u Sarajevu.

Malović je, zahvaljujući slabijem međusobnom skoru, takmičenje u grupi završio kao drugoplasirani i ostao bez borbi za medalju.

Član Onogošta je, kao i prvoplasirani Rijad Džuho, imao isti učinak, ali je poraz u međusobnom duelu odlučio pobjednika grupe.

Prema propozicijama, plasman u polufinale izborili su pobjednici četiri grupe.

Malović je savladao Bogdana Trikoša iz Srbije 2:1 i Grka Konstantinosa Mastrojanisa 7:0, a jedini poraz doživio je od domaćeg borca Rijada Džuha 4:1.

“Bez obzira na konačan plasman zadovoljan sam svojim nastupom. Odradio sam dobre mečeve i pobijedio dva dobra borca. Žao mi je što protiv Džuha nijesam zadržao vođstvo. Posebno što su na preokret i pobjedu uticale čudne sudijske odluke”, rekao je Malović agenciji MINA.

Turnir je osvojio, kao i prošle godine, Enes Garibović iz Hrvatske.

Njegov drug iz reprezentacije Ivan Kvesić bio je drugi, dok su pobjedničko postolje kompletirali domaći borci Hamza Turulja i Rijad Džuho.

Malovića, nakon Sarajeva, očekuje nastup na zagrebačkom tunrinu Top osam, 28. maja.

