Maksimalne pobjede odbojkaša Budve i Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve i Budućnosti ostvarili su pobjede u prvim utakmicama polufinala plej-ofa EPCG Superlige.

Budva je pred svojim navijačima savladala Mornar 3:0 (25:13, 25:15 i 25:14).

U trijumfu zvaničnog šampiona čak devet igrača osvajalo je poene, a najuspješniji je bio Miro Miljanić sa 13, dok su po deset osvojili Vasilije Milenković i Luka Babić.

Poenterski lideri Mornara bili su Stefan Radević sa devet i Lazar Cimbaljević sa šest poena.

U tri seta slavila je i Budućnost u Bijelom Polju protiv Jedinstva 3:0 (25:19, 27:25 i 25:19).

Posebno uzbudljivo bilo je u drugom setu, u kojem je Budućnost imala i četiri poena zaostatka (14:10 i 16:12).

Serijom 5:0 stigla je do preokrenuo i dvostruke set-lopte.

Iskoristio je tek četvrtu, pošto je Jedinstvo odigralo dobro u završnici, ali nedovoljno da izjednači.

Najefikasniji igrač Budućnosti bio je Aleksa Nikolić sa 11 poena.

U ekipi Jedintva istakao se Vladan Stojanović sa 19, Milan Rovčanin je dodao 11, a devet poena osvojio je kapiten Stefan Bugarin.

Polufinalne serije plej-ofa igraju se na dvije dobijene utakmice.

Drugi mečevi planirani su za 22. mart, a eventualne majstorice tri dana kasnije.

