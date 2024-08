Mahučih olimpijska šampionka

Podgorica, (MINA) – Ukrajinka Jaroslava Mahučih osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na Olimpijskim igrama u Parizu.

Svjetska rekorderka, koja je prošlog mjeseca u Parizu srušila rekord Stefke Kostadinove iz 1987. godine, do zlatnog odličja došla je skokom od dva metra.

Na 202 je rušila dva puta, a a jednom na 204 centimrtsara.

Istu visinu, ali iz više pokušaja, preskočila je Australijanka Nikola Olislejgers.

Bronzanu medalju podijelile su Australijanka Elenor Paterson i Ukrajinka Irina Geraśenko.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS