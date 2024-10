Mađar Saz najbrži na treningu trke u Dubrovniku

Podgorica, (MINA) – Sezona Auto i karting saveza Crne Gore biće završena sjutra međunarodnom brdskom auto trkom na dubrovačkoj stazi.

Na takmičenju koje će biti bodovano za šampionate Crne Gore i Hrvatske i Kup Dubrovnika učestvovaće 95 sportskih vozača, među kojima i 32 iz crnogorskih klubova.

Zvanični trening obilježili su Mađar Laslo Saz, koji vozi formulu za Dubrovnik Rejsing (1:46,26), podgorički veteran Tihomir Aćimić sa prototipom Global (1:50,56) i Kotoranin Vasilije Jakšić, koji je imao ukupno treće vrijeme, ali najbrze od svih automobila (1:51,53).

Pljevaljski AP Sport je na prošlonedjeljnoj trci u Podima osigurao titulu klupskog šampiona Crne Gore i tako prekinuo 15 godina dugu dominaciju Kotora.

Na sjutrašnjoj trci klub iz grada na Ćehotini predstavljace devetoro vozača, među kojima je i Ena Plakalo.

Marija Ivanović voziće za Monterejsing, a Margarita Malceva za AMSK Crmnica.

Na današnjim treninzima u poretku kategorije 1 za prvenstvo Crne Gore poslije Vasilija Jakšića najbrći su bili Milan Jakšić, Tripo Pinjatić, Jovan Perunović i Mirko Vujačić.

Trka na stazi Dubrovnik dužine 3.345 metara biće svečano otvorena u 11 sati, dok će prva od dvije vožnje početi 15 minuta kasnije.

