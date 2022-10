LŠ rezultati – Golbal klub Nikšić u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić plasirao se u polufinale završnog turnira Lige šampiona u Roštoku.

Nikšićki tim trećeg takmičarskog dana ostvario je dva trijumfa i kao četvrtoplasirani, sa četiri pobjede pobjede i dva poraza, završio prvi dio takmičenja.

Konačan plasman odlučivala je gol razlika, nakon što su četiri ekipe imale po 12 bodova.

Izabranici trenera Nikole Čurovića savladali su danas finski Aisti sport 7:4 i portugalski Andvis 11:6.

U Roštoku slavili su i protiv domaće Hanze 12:7 i

finskog Old Pauera 8:7, dok su poraženi od njemačkog Čemnicera 15:5 i litvanskog Saltinisa 8:5.

Protivnik nikšićkom timu u polufinalu, večeras u 18 sati i 55 minuta, biće njemački Čemnicer.

U drugom polufinalu sastaće se Saltinis i Old Pauer.

Finalni, kao i meč za treće mjesto, na programu su sjutra.

Nikšićki klub u Roštoku nastupa u sastavu Goran Macanović, Marko Nikolić, Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Mirnes Ramović i Velizar Obradović. Predvodi ih trener Nikola Čurović, kome asistira Branislav Bulatović.

