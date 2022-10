LŠ rezultati – Bajern ubjedljiv, prvi trijumf Olimpika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajerna zadržali su maksimalan učinak u C grupi i nakon trećeg kola Lige šampiona, a pobjedu je ostvario i Olimpik iz Marseja u D grupi.

Bajern je u Minhenu savladao Viktorij Plzen 5:0 i upisao treći trijumf.

Bavarski tim, koji u dosadašnjem dijelu takmičenja nije primio gol, do pobjede vodili su Liroj Sane golovima u 7. i 50, Serž Gnabri u 13, Sadio Mane u 21. i Erik Maksim Čupo-Moting u 59. minutu.

Bajern je i u 31. meču uzastopno ostao neporažen.

Utakmicu u Minhenu sudio je crnogorski sudija Nikola Dabanović.

To je prvi put da neki crnogorski arbitar dijeli pravdu na utakmici Lige šampiona.

U D grupi slavio je Olimpik, koji je u Marseju savladao Sporting 4:1 i upisao prvi trijumf ove sezone.

Slavio je golovima Aleksisa Sančeza u 13, Amin Harit u 18, Leonarda Balerdija u 28. i Šansela Mbembe u 86. minutu.

Jedini pogodak za Sporting, koji je nakon dva startna trijumfa upisao prvi poraz, postigao je Trincao u 1. minutu.

U ostalim večerašnjim duelima, u 21 sat, sastaće se:

Grupa A

Ajaks – Napoli

Liverpul – Rendžers

Grupa B

Briž – Atletiko Madrid

Porto – Bajer Ljeverkuezn

Grupa C

Inter – Barselona

Grupa D

Ajntraht – Totenhem

