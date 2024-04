Lovćen ubjedljiv protiv Jedinstva

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobijedili su na Cetinju bjelopoljsko Jedinstvo Bemaks 50:22, u utakmici 16. kola SBBet Prve crnogorske lige.

Lovćen će već u ovom kolu osvojiti 11. titulu prvaka Crne Gore, ukoliko Rudar izgubi od Berana.

Cetinjski tim do pobjede vodili Luka Laličić i Milorad Bakić sa po devet golova, dok su se po sedam puta u strijelce upisali Danilo Pajović i Filip Božović.

U ekipi Jedinstva najefikasniji je bio Jovan Tošić sa pet golova.

Pobjedu je upisao i tivatski Partizan, koji je pred svsvojim navijačima slavio protiv Budućnost Podgorice 25:23.

Najbolji u tivatskom timu bio je Srđan Nikitović sa sedam golova.

U ekipi iz Podgorice po gol više postigli su Emir Đulović i Edin Beharović.

U premijernom meču, Budvanska rivijera je juče bila bolja od Brskova 42:28.

Za sjutra zakazani su dueli Mornara 7 i Sutjeske (17.00), odnosno Berana 1949 i Rudara (18.00).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS