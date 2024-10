Lovćen ubjedljiv protiv Budve

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobijedili su večeras na Cetinju ekipu Budvanske rivijere 30:20, u utakmici drugog kola SBBET Prve lige.

Cetinjski tim do pobjede vodili su Miodrag Stanojević, Aleksa Perišić, Danilo Pajović, Bopgdan Petričević, Božo Brnović i Vuk Mrvaljević sa po četiri gola.

U ekipi iz Budve najbolji je bio Ilija rafailović sa sedam pogodaka.

Pobjedu u ovom kolu slavilo je Berane, koje je pred svojim navijačima nadigralo Mornar 7 rezultatom 28:21.

Za sjutra zakazani su dueli Sutjeska – Partizan (18), Jedinstvo Bemaks – Rudar (19) i Zabjelo – Budućnost Podgorica (20.30).

