Lovćen sjutra domaćin Flensburgu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena igraće sjutra u Podgorici protiv njemačkog Flensburga utakmicu drugog kola EHF Evropske lige.

Njemački velikan, nekadašnji šampion Evrope, je

uz branioca trofeja Fukse Berlin i Dinamo Bukurešta, jedan od najvećih favorita za osvajanje takmičenja.

Na otvaranju Evropske lige ubjedljivo je slavio protiv švajcarskog Kadeten Šafhauzena (46:32).

Utakmicu je, sa 11 golova iz 13 pokušaja, obilježio lijevi bek Lase Mole.

Flensburg je, za 33 godine postojanja, četiri puta bio finalista Lige šampiona, a trofej je osvojio 2004. godine.

Ima tri titule prvaka Njemačke, a 14 puta šampionat je završio kao drugoplasirani.

Osvajao je četiri Kupa Njemačke, tri Superkupa, dva trofeja Kupa pobjednika kupova i EHF Kup.

Prošle sezone završio je kao četvrtoplasirani u najjačoj rukometnoj ligi svijeta Bundesligi.

Lovćen je sezonu na evropskoj sceni počeo gostujućim porazom od norveškog Elveruma 37:25 (17:13).

Duel u Bemaks areni počeće u 20 sati i 45 minuta.

