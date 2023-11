Lovćen poražen od Kadetena

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena poraženi su večeras u Šafhauzenu od švajcarskog Kadetena 36:26, u utakmici četvrtog kola E grupe EHF Evropske lige.

Cetinjski tim, koji je izgubio i prvi međusobni duel u Podgorici (29:26), zabilježio je četvrti poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Poražen je i od Elveruma u gostima 37:25 i Flenzburga u Podgorici 35:19.

Lovćen je u Šafhauzenu dobro počeo meč, poveo je 5:4, a posljednji put izjednačio je golom Ivana Perišića u 20. minutu (9:9).

Domaći su u finišu poluvremena kaznili nekoliko grešaka, promašenih šuteva i na poluvrijeme otišli sa prednošću od pet golova (17:12).

Lovćen je sa četiri vezana pogotka još jednom zaprijetio i smanjio zaostatak na gol (17:16).

Ostatak meča pripao je Kadetenu, koji je serijom 11:3 došao do nedostižnih plus devet (28:19) i riješio sve dileme.

Kadeten su do treće pobjede vodili Arijel Pjetrašić i Sandro Obranović sa po sedam golova.

U cetinjskom timu najbolji je bio Mirko Radović sa

sedam, po pet su dodali Vuko Borozan i Luka Vujović, dok je gol manje postigao Ivan Perišić.

Lovćen će u narednom kolu, 28. novembra, ugostiti Elverum.

