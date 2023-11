Lovćen poražen od Elveruma

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena poraženi su večeras u Podgorici od Elveruma 27:26, u utakmici petog kola E grupe EHF Evropske lige.

Cetinjski tim, koji je izgubio i prvi međusobni duel u Norveškoj 37:25, upisao je peti poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Lovćen je bio na korak od prvih bodova u Evropskoj ligi, uspio je da nadoknadi zaostatak od pet golova i šest minuta prije kraja izjednači rezultat (25:25).

Norveški predstavnik u samom finišu imao je više koncentracije, golovima Tobijasa Grendala i Endrea Langosa poveo na 27:25.

Na malo više od minut do kraja, Filip Krivokapić je smanjio na 27:26, da bi gosti nakon tajm-auta istrošili napad i ostavili Lovćenu 12 sekundi za posljednji napad.

Vuko Borozan je pokušao da donese bod, ali je njegov šut izblokiran.

Krivokapič je bio najefikasniji sa deset, dok je Vuko Borozan meč završio sa osam golova.

U norveškom timu najbolji je bio Tobijas Grendal sa sedam golova.

Lovćen će u posljednjem kolu, 5. decembra, biti gost Flensburga.

