Lovćen osigurao novu titulu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena osigurali su novu titulu prvaka Crne Gore.

Cetinjski tim je u posljednjem kolu SBBet Prve lige pobijedio Jedinstvo 43:24 (22:15) i osigirao desetu titulu prvaka države nakon obnove nezavisnosti.

Trofej kapitenu Lovćena Vuku Latkoviću uručio je predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda.

U Bijelom Polju pitanje pobjednika nije se postavljalo, jer je od prvog minuta bila evidentna razlika između novog šampiona i posljednjeplasiranog tima na tabeli.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Darko Pejović sa osam, Filip Krivokapić je postigao šest, a Žarko Pejović pet golova.

U redovima Jedinstva istakao se Aleksandar Đurđević sa šest pogodaka.

