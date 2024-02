Lovćen izborio finalni turnir

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena plasirali su se u polufinale završnog turnira Kupa Crne Gore.

Lovćen je danas u Tivtu, u četvrtfinalnom meču, savladao Partizan 29:25.

Cetinjski tim do pobjede i završnog turnira vodili su Danilo Pajović sa devet i Ivan Perišić sa sedam golova, dok Milorad Bakić postigao pet golova.

U tivatskoj ekipi najbolji je bio Srđan Nikitović sa sedam, Nemanja Barac je postigao pet, a po gol manje Luka Manojlović, Nemanja Drakulović i Andrej Dabović.

Na finalnom turniru je i pljevaljski Rudar, koji je juče kao gost, u četvrtfinalnom meču, pobijedio Berane 31:27 (14:13).

Posljednji polufinalista biće poznat u četvrtak, kada će branilac trofeja Budvanska rivijera Budva ugostiti Mornar 7 (15.30).

Voljom žrijeba direktan plasman na finalni turnir izborila je Budućnost Podgorica.

