Lovćen do boda četiri sekunde prije kraja

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budvanske rivijere i Lovćena igrali su večeras u Budvi neriješeno 31:31, u utakmici 11. kola SBBet Prve crnogorske lige.

Lovćen je do boda i praktično titule prvaka došao golom Luke Vujovića četiri sekunde prije kraja meča.

Budva je tokom cijelog meča bila u vođstvu, a razlika je početkom nastavka iznosila i sedam golova (21:14 i 22:15).

Na nepuna tri minuta do kraja bilo je 31:28, ali su Bogdan Petričević, Danilo Pajović i Vujović donijeli velikim bod Lovćenu.

Pajović je bio najefikasniji u cetinjskom timu sa 11 golova, dok je Petričević meč završio sa devet golova.

Kod domaćih bolji od ostalih bili su Đorđo Peruničić sa 11, Radivoje Đođić sa devet i Božo Brnović sa šest pogodaka.

