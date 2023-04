Ljesar objavio spisak za turnir u Poreču

Podgorica, (MINA) – Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je spisak igrača koji će biti u konkurenciji za nastup na turniru u Poreču.

Turnir će biti odigran 14. i 15. aprila.

Ljesar je pozvao 14 igrača.

Na spisku su golmani – Balša Đurković (Titograd), Luka Živković (Dolcinium), Mirko Drobnjak (Ulcinj) i igrači Goran Davidović (Bajo Pivljanin), David Puletić, Nikola Mijušković, Lazar Kostić (Onogošt), Srđan Petrušić (Nova Pazova, Srbija), Anel Kandić (Palmanova, Italija), Edmond Kurti, Arnes Lolović, Kenan Tafić (Ulcinj), Miloš Koprivica (Nikšić), Janko Bulatović (Studenski dom).

Na turniru će, osim Crne Gore, igrati još Turska, Slovenija i Kosovo.

Crnogorska selekcija 14. aprila igraće sa Turskom (16.00).

Dan kasnije, u zavisnosti od ishoda tog meča, igraće za prvo ili treće mjesto sa pobjednikom ili poraženim iz duela između Slovenije i Kosova.

