Ljesar objavio spisak za turnir u Hrvatskoj

Podgorica, (MINA) – Selektor futsal reprezentacije Crne Gore, Sveto Ljesar, objavio je spisak igrača koji konkurišu za nastup na turniru u Hrvatskoj.

Ljesar je pozvao 14 igrača.

na spisku su golmani Balša Đurković (Bajo Pivljanin) i Milun Sekulić (Titograd) i igrači Eldin Ćorović, Kena Tafić (Ulcinj), Goran Delić, Pavle Vukčević, Janko Bulatović, Dejan Miličić (Titograd), David Puletić, Lazar Kostić, Miloš Koprivica (Onogošt), Goran Davidović, Novica Ćalasan (Bajo Pivljanin) i Nikola Vidaković (Brskovo).

Crna Gora će na turniru u Poreču igrati sa Zambijom (15. septembar) i San Marinom (16. septembar).

Oba meča počeće u 16 sati.

