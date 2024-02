Ljesar objavio spisak za dvomeč sa Slovenijom

Podgorica, (MINA) – Selektor omladinske futsal reprezentacije Crne Gore, Sveto Ljesar, objavio je danas spisak igrača za prijateljske mečeve sa Slovenijom.

Utakmice su na programu 12. i 13. februara.

Ljesar se odlučio za 15 igrača.

Na spisku su golmani Luka Marković, Nemanja Popović i Erjon Demirović i igrači: Boško Mandić, Vasilije Jelić, Viktor Kažić, Enis Barjatarović, Marko Zorić, Andrija Bošković, Vuk Ćetković, Filip Bojić, Nikola Mijušković, Filip Žujović, Srđan Tadić i Mitar Krstajić.

Obje utakmice biće odigrane u Podčetrteku.

