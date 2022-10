Liga šampiona – Poraz Budućnost Bemaksa u Đeru

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnst Bemaksa poražene su danas u Đeru od istoimenog mađarskog tima 32:19, u utakmici šestog kola Lige šampiona.

Domaćin, petostruki šampion Evrope, opravdao je ulogu favorita, poveo je na startu 8:1, a početkom drugog poluvremena stekao dvocifrenu prednost, koju je u 53. minutu povećao na 17 golova (31:14).

Budućnost se, nakon lošijeg starta, vratila u igru i u 27. minutu zaostatak svela na četiri gola (12:8), koliko je bilo i u samom finišu prvog poluvremena.

Nastavak meča donio je seriju domaćina, koji je do 40. minuta stekao 12 golova prednosti (24:12) i ostatak meča lišio rezultatske neizvjesnosti.

Najefikasnija u pobjedničkoj ekipi, koja je zabilježila peti trijumf, bila je Veronika Kristijansen sa šest, dok je gol manje postigla Lon Blom.

U podgoričkom timu po pet pogodaka postigle su Vanesa Agović i Ivona Pavićević, a gol manje Katarina Džaferović.

U Ligi šampiona slijedi pauza zbog Evropskog prvenstva, a novi meč odigraće 3. decembra protiv norveškog Storhamara.

