Liga šampiona – Pobjede Bajerna i Milana

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajerna i Milana ostvarili su pobjede u prvim utakmicama osmine finala fudbalske Lige šampiona.

Bajern je u Parizu savladao Pari Sen Žermen 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Kingsli Koman u 53. minutu.

Domaćin je u 82. minutu poravnao rezultat golom Kilijana Mbapea, ali je poništen zbog ofsajda asistenta Nuna Mendeša.

Milan je na San Siru slavio protiv Totenhema 1:0, Brahima Dijaza u 5. minutu.

U srijedu na programu su mečevi između Borusije Dortmund i Čelzija, odnosno Klub Briža i Benfike.

Narednog utorka branilac trofeja, madridski Real, biće gost Liverpula, dok će se u Frankfurtu sastati Ajntraht i Napoli.

Dan kasnije sastaće se Inter i Porto, kao i Lajpcig i Mančester siti.

Revanš mečevi biće odigrani u martu.

