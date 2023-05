Liga šampiona – Inter u finalu, slavio i u revanšu protiv Milana

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Intera plasirali su se u finale Lige evropskih šampiona.

Inter je večeras na stadionu San Siro, u revanš meču polufinala, savladao Milan 1:0 i sa dva trijumfa, nakon 13 godina, izborio finale.

Prvi međusobni duel dobio je 2:0.

Odlučujući pogodak postigao je Lautaro Martines u 74. minutu.

Milanskom timu to je šesto finale najkvalitetnijeg klupskog fudbalskog takmičenja u Evropi.

Trofej je osvajao 1964, 1965. i 2010, dok je u finalu poražen 1967. i 1972. godine.

Rival Intera u finalu biće bolji iz sjutrašnjeg duela Mančester sitija i Reala.

Prvi međusobni duel, prošlog utorka u Madridu, završen je bez pobjednika (1:1).

Šampiona Evrope odlučiće duel u Istanbulu 10. juna.

