Liga šampiona – Budućnost u osmini finala protiv Ferencvaroša

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa u osmini finala Lige šampiona igraće protiv Ferencvaroša.

Prvi meč na programu je 18. marta u Podgorici, a revanš sedam dana kasnije u Budimpešti.

U sezoni 2020/2021, izabranice Bojane Popović su na svom terenu slavile 22:19, a u revanšu izgubile 29:28 i izborile plasman u četvrtfinale.

Rival u eventualnom četvrtfinalu bio bi Mec koji je osvojio prvo mjesto u grupi B.

Ferencvaroš će u posljednjem, 14. kolu grupne faze sjutra igrati protiv Odenzea u Danskoj, ali je večeras odlučeno da ne može da padne ispod četvrte pozicije u grupi A.

Brest je na svom terenu poražen od dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope – Vajpersa (36:29), pa je ostao bod iza Ferencvaroša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS