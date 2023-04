Lični rekordi braće Terić

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičari Marko i Vlado Terić popravili su lične rekorde u bacanju diska prvog takmičarskog dana 26. međunarodnog sankcionisanog mitinga Cro Open u Puli, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

U kategoriji F 40 (osobe niskog rasta), Marko Terić je na stadionu Veruda ostvario rezultat 17,25 metara.

Najbolji rezultat njegovog brata Vlada od danas iznosi 16,98 metara.

Braća Terić sjutra će nastupiti i u bacanju kugle.

Od ostalih crnogorskih predstavnika Danilo Gojković je danas u kategoriji F34 (bacanja iz specijalizovane stolice) koplje bacio 19 metara i 31 centimetar, dok je Marijana Goranović u bacanju kugle (F41 – osobe niskog rasta) ostvarila hitac od 5,87 metara.

Bronzana sa posljednjeg Evropskog prvenstva, Maja Rajković, nastup u Puli završila je sa 12,85 metara.

U nedjelju, u deset sati, na bacaliste će Goranović u kategoriji F41, u disciplini bacanje diska, dok će u 11 sati kuglu bacati Milos Spaić (u kategoriji F11 osobe bez vida) i braća Terić (F40).

Organizazor mitinga, koji je okupio 136 sportista iz devet država, je Hrvatski atletski savez OSI uz pokroviteljstvo Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Nastup sportista u Puli finansira se iz programa Paraolimpijskog komieteta, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS