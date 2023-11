Levaloa ponovo bolja od Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog u šesnaestini finala završili su nastup u CEV kupu ove sezone.

Crnogorske prvakinje poražene su večeras u Parizu, u revanš meču, od vicešampiona Francuske, ekipe Levaloa 3:0 (25:17, 25:16 i 25:20).

Levaloa je dobila i prvi međusobni duel u Igalu 3:0.

Do novog trijumfa došla je nakon 80 minuta igre.

Ekipa trenera Milorada Krunića sezonu na evropskoj sceni počela je u Ligi šampiona, ali se nakon trećeg mjesta na turniru prve runde kvalifikacija preselila u CEV kup.

