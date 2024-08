Leon Maršan osvojio četvrtu zlatnu medalju u Parizu

Podgorica, (MINA) – Francuski plivač Leon Maršan pobijedio je danas u trci na 200 metara mješovito i osvojio četvrto zlatno odličje na Olimpijskim igrama u Parizu.

On je u Parizu već postao šampion na 200 prsno i leptir, kao i 400 mješovito.

Do četvrtog zlatnog odličjka došao je sa rezultatom minut, 54 sekunde i šest stotinki i postavio novio olimpijski rekord.

To je za 17 stotinki bolje vrijeme od dosadašnjeg rekorda, koji je isplivao legendarni Majkl Felps u Pekingu.

Srebro je osvojio Britanac Dankan Skot, a bronzu Kinez Šun Vang.

