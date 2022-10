Lalošević učestvovao na konferenciji ministara sporta u Antaliji

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević učestvovao je na konferenciji ministara nadležnih za oblast sporta koju je organizovao Savjet Evrope (EPAS) u Antaliji, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je ovogodišnja ministarska konferencija organizovana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Turske.

“Teme konferencije bile su usmjerene na promociju inkluzivnih politika u sportu kao i razmatranju daljih pravaca razvoja sporta u kontekstu snažnije uloge u izgradnji zdravije i održivije budućnosti”, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da je tokom konferencije organizovan i susret ministara sporta i mladih Turske i Crne Gore, Mehmeta Muharema Kasapoglua i Vasilija Laloševića.

“Kasapoglu i Lalošević istakli su važnost konkretizacije sporazuma o saradnji između dva ministarstva koji je potpisan u oktobru 2019.godine, kao i potrebu zajedničkog djelovanja na planu ostvarivanja ciljeva prezentovanih na ovogodišnjoj konferenciji”, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da su u delegaciji Crne Gore bili i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović i načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju u oblasti sporta i mladih Miloš Lalević.

Konferenciji su prisustvovali i ambasador Crne Gore u Turskoj, Periša Kastratović i savjetnik u ambasadi Dragan Krivokapić.

