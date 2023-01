Lalošević sa Asanovićem i Kukuličićem oko izgradnje bacališta u Zeti

Podgorica, (MINA) – Izgradnja zatvorenog bacališta za potrebe bacačkih atletskih disciplina u Zeti bila je tema sastanka ministra sporta i mladih Vasilija Laloševića sa predsjednikom te opštine Mihailom Asanovićem i bacačem diska Ivanom Kukuličićem.

Kukuličić je atletski reprezentativac Crne Gore i predsjednik Atletskog kluba Zeta.

Na sastanku, kojem je prisustvovao i vršilac dužnosti direktora u Direktoratu za sport Zoran Jojić, bilo je riječi i o unapređenju sportske infrastrukture u Zeti, kao i o mogućnosti za otvaranje omladinskog kluba u toj opštini.

“Učesnici sastanka izrazili su zadovoljstvo i spremnost za dalju saradnju kako bi uspješno i kvalitetno, u dogledno vrijeme, implementirali projekte iz sportske infrastrukture”, navodi se u saopštenju Ministarstva sporta i mladih.

