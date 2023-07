Lalošević najavio podršku kandidaturi Džudo saveza za domaćina EP

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih će, cijeneći istoriju i uspjeh crnogorskih džudista, pružiti apsolutnu podršku Džudo savezu i kandidaturi te asocijacije za domaćina seniorskog prvenstva Evrope 2025. godine, kazao je ministar Vasilije Lalošević.

Lalošević je ugostio danas predsjednika i

potpredsjednika Evropske džudo unije Lasla Tota i Hrvoja Linda, kao i čelnika Džudo saveza.

Saopšteno je da bi to bilo prvo seniorsko prvenstvo održano u Crnoj Gori.

Ministar je istakao važnost vraćanja projekta Džudo školama.

“Uvjeravam vas da će Ministarstvo sporta i mladih, cijeneći postignute rezultate Džudo saveza, podržati svaku inicijativu o Evropskom prvenstvu, trenerskoj školi i povratku džuda u osnovne škole”, poručio je Lalošević.

Čelnike evropske i crnogorske asocijacije ugostio je i zamjenik generalnog sekretara Vlade Iljir Harasani.

On je kazao da će Vlada u mjeri mogućeg podrži događaje koji doprinose razvoju sporta i promociji Crne Gore.

