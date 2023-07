Lalošević čestitao vaterpolistima plasman u finale

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević čestitao je crnogorskoj vaterpolo reprezentaciji plasman u finale kadetskog prvenstva Evrope.

Crnogorski vaterpolisti savladali su u polufinalu, nakon boljeg izvođenja peteraca, selekciju Grčke 15:13.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 11:11.

“Čestitke našim mladim ajkulama na istorijskom uspjehu i ulasku u finale. Nakon sjajne igre naših mladih ajkula, crnogorski vaterpolo ne treba da brine za budućnost. Bravo mladosti!”, poručio je Lalošević.

