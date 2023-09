Kurjaci dominantni, Žarković i Jovanović na Svjetskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Podgorička ekipa Kurjaci pobjednik je finalnog turnira Montenegro tekbol lige (MTL) na Cetinju.

Kurjaci, u sastavu Marko Žarković i Andrija Jovanović, osvajanjem završnog turnira potvrdili su učešće na Svjetskom prvenstvu na Tajlandu.

Žarković će na tom šampionatu nastupiti i u singlu.

Kurjaci su u finalnom meču pobijedili glavnog konkurenta, ekipu Stroj LOB, u tri seta, spasivši dvije meč lopte rivala.

Trrijumf, četvrti uzastopni, ostvarili su sa 2:1 u finalu (12:2, 4:12 i 15:13).

Kurjacima je plasman u finale bio dovoljan za mjesto u reprezentaciji i na Mundijalu, a do njega su došli spektakularnim preokretom protiv Borca iz Bijelog Polja, koji nije iskoristio meč loptu.

U muškom singlu Crna Gora ima novog šampiona.

Kurjaci su slavili dvostruku pobjedu, pošto je Marko Žarković pobijedio prošlogodišnjeg prvaka, Željka Jankovića, 2:0 (12:5 i 12:9) i potvrdio trijumf sa turnira u Tivtu, a time i bukirao kartu za Svjetsko prvenstvo.

I njegov saigrač, Andrija Jovanović, radovao se u još jednom finalu – zajedno sa Jovanom Zlatičanin osvojio je prvo mjesto u kategoriji mješovitog dubla.

Ekipa Profesori bila je bolja od para PG Teqers 2, koji čine Vaso Pejović i Sara Draganić, rezultatom 2:0 (12:5 i 12:9).

Turnir na Cetinju, koji je bio dio projekta #BeActive i Evropske nedjelje sporta, obilježilo je i takmičenje dubla za dječake, u kom su najbolji bili Vaslilije Jablan i Simon Kršić.

Oni su u finalu pobijedili Bogdana Borilovića i Danila Maljevića 2:0 (12:11, 12:3) i osvojili po Intersport vaučer od 100 EUR.

“Ljetnja turneja u Crnogorskoj tekbol ligi zaključena je turnirom za pamćenje, koji je okupio 64 takmičara u četiri kategorije, koji su se nadmetali za nagradni fond od 1.500 EUR. Ipak, još nije gotovo tekbol ljeto za naše igrače – 30. septembra čeka ih posljednji, peti turnir Adriatic Teqball League u Skoplju”, saopšteno je iz Tekbol saveza.

