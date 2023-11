Kurgaš i Brašanac pobjednici Podgoričkog maratona

Podgorica, (MINA) – Atletičar podgoričke Sparte, Muhamed Kurgaš i članica barskog kluba Sanja, Stojana Brašanac, pobjednici su 30. Podgoričkog maratona.

Kurgaš i Brašanac ujedno su i prvaci Crne Gore u toj discilini.

Kurgaš je trijumfovao sa rezultatom dva sata, 50 minuta i 20 sekundi.

Kao drugoplasirani završio je Poljak Rafael Varzala (3:08,36), dok je treći bio Milovan Stojanović iz Bosne i Hercegovine (03:14,11).

Brašanac je u ženskoj konkurenciji pobijedila u vremenu tri sata, 16 minuta i 38 sekundi.

Kao drugoplasirana završila je Kristin Rudolf iz Njemačke (3:58,49).

U polumaratonu slavili su Njemac Džon Volkenand i Varvara Šikanova iz Rusije.

Volkenand je trku istrčao za sat, deset minuta i 30 sekundi i slavio ispred Branislava Baltića iz barskog Dionisa (1:15,27) i Grka Savasa Spanudisa (1:26,55).

Šikanova je do pobjede došla u vremenu sat, 20 minuta i 31 sekunda.

Kao drugoplasirana završila je Rada Miladinović iz podgoričkog Milenijuma (1:35,55), dok je treća bila Kasija Smolinska iz Poljske (2:00,58).

U trci na 5.000 metara najbrži su bili Slađana Pejović (AK Nikšić, 18:10) i Miljan Kukuličić (Mornar) sa rekordom staze 15,54 minuta.

Pobjedničko postolje kod atletičarki kompletirale su Vesna Pavlićević (Milenijum, 19:04) i Ljubova Žestareva (Rusija, 19:09), a kod muškaraca Ivan Popović (Nikšić, 16:42) i Branko Krkalović (Nikšić, 16:46).

Na 10.000 metara slavili su Ivan Bubnov (Milenijum) sa rekordom staze (31,11) i Jelena Ivković (Nikšić, 44:11).

U muškoj konkurenciji drugoplasirani je bio Dragoljub Koprivica (Mornar, 35:22), dok je treće mjesto osvojio Lev Haliapin (Rusija, 36:25).

U ženskoj konkurenciji druga je bila Ksenija Ražnatović (Podgorica, 46:54), a treća Tatjana Aleksenkova (Bjelorusija, 51:50).

Kompletna manifestacija, uključujući maraton i polumaraton, održana je ulicom Crnogorskih serdara, na kružnoj stazi dugoj kilometar.

Nastupilo je više od 250 takmičara iz 24 države.

Najmlađe učesnice bile su sestre Darija i Veronika Kopilova iz Rusije sa osam godina, dok je najstariji učesnik bio Spaso Paloski iz Podgorice sa 80 godina.

Organizator takmičenja bio je Atletski savez Crne Gore u saradnji sa Atletskim trkačkim klubom Podgorički maraton, a uz podršku Ministarstva sporta i mladih i Crnogorskog olimpijskog komiteta.

