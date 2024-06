Kup Bijele rade u subotu u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Međunarodni džudo turnir Kup Bijele rade biće održan u subotu u Bijelom Polju, a okupiće više stotina džudista iz Crne Gore i država regiona, saopštili su organizatori takmičenja.

Najavljeno je da će se za medalje boriti mlađi i stariji poletarci i pioniri, kao i kadeti.

Predsjednik Džudo kluba Favorit, organizatora manifestacije, Enes Camić kazao je da je prošlogodišnji turnir, u premijernom izdanju, okupio 350 takmičara i 26 klubova iz tri države.

“Ove godine očekujem još veći broj učesnika. Za sada, pored klubova iz Crne Gore, imamo prijavljene ekipe iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Prijave su otvorene do petka u ponoć, tako da očekujemo da će broj prijavljenih klubova biti značajno veći”, rekao je Camić agenciji MINA.

On je najavio da će domaćin turnira nastupiti sa 38 takmičara.

“Očekujem dobar nastup svojih takmičara i vjerujem da će svaki od njih turnir završiti sa medaljom”, rekao je Camić, osnivač i trener bjelopoljskog kluba.

On se zahvalio Opštini Bijelo Polje i direktoru Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju, Marku Maslovariću, za finansijsku i logističku podršku.

“Fond nagrada je veliki. Svi najmlađi takmičari dobiće medalje, bez obzira na rezultate, kako bi im turnir u Bijelom Polju ostao u lijepom sjećanju i bio dodatni motiv za još bolji rad i treniranje. Najbrojnija tri kluba i pet najboljih ekipa u ukupnom plasmanu dobiće pehare, a njihovi treneri prigodne poklone kompanije Franca i Turističke organizacije Bijelo Polje”, rekao je Camić

On je najavio da će gosti turnira, osim učesnika, sportskih radnika i delegata, biti i predstavnici Opštine Bijelo Polje, Džudo saveza, javnih preduzeća i privatnih kompanija, kojima će biti uručene zahvalnice, za podršku u organizaciji manifestacije.

Direktor JU Centar za sport i rekreaciju, Marko Maslovarić, kazao je da javni značaj turnira višestruk.

“Sportski to znači mnogo za održivost i razvoj džudo sporta u Bijelom Polju, a vjerujemo da će događaj iz godine u godinu biti sve masovniji po broju takmičara, ne samo iz Crne Gore, već i iz inostranstva. Uz veliki broj sportsko-rekreativnih manifestacija kojima Bijelo Polje može da se ponosi, Kup Bijele rade ima svoju sportsko – turističku dimenziju”, rekao je Maslovarić.

On je naglasio da je Centar za sport i rekreaciju zbog svega navedenog dao punu podršku organizatoru u logističkom i finansijskom smislu.

Početak turnira u dvorani Nikoljac zakazan je za deset sati.

